Veel Belgen krijgen het, maar je hoeft niet je hele leven te lijden onder tinnitus: “Het kan opnieuw stil worden”

Maar liefst één op de zeven volwassenen heeft tinnitus. Eenmaal voorbij de 65 jaar wordt dat zelfs één op de drie. Als het stil genoeg is, horen ze sissende, piepende, maar vooral ongewenste tonen. “Maar dat je daar een leven lang mee moet blijven zitten, is een fabel”, zegt audioloog Karen Stalpaert die er een zelfhulpboek, ‘OngestOORd’, over schreef. En wat is nu de grootste boosdoener? AirPods of luide concerten? “Geen van beide.”