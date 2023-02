Oplichters komen nu ook aan huis om je bankrekening te plunderen

Het is de politie van Beringen/Ham/Tessenderlo die de inwoners waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. “Een koppel uit Ham kreeg recent een telefoontje van iemand die zich voordeed als een medewerkers van hun bank”, leggen ze bij de zone uit. “De bankmedewerker gaf aan dat het koppel slachtoffer was geworden van internetoplichting en ze hun rekening wilden plunderen. Om de buit zo klein mogelijk te houden zouden ze iemand sturen om de slachtoffers te helpen.”

101 bellen

Terwijl ze nog aan de telefoon hangen biedt zich al een vrouwelijke ‘bankbediende’ aan bij het bewuste koppel. De onbekende vrouw wilde naar binnen komen om alle persoonlijke (bank)gegevens van de mensen te noteren. “Maar het alerte koppel vroeg aan de vrouw om zich te identificeren”, legt de politie uit. De vraag van het Hamse echtpaar bleek het sein voor de vrouw om te vertrekken.

Het is voor de zone Beringen/Ham/Tessenderlo al de tweede keer dat ze zo’n melding binnenkrijgen. De nieuwe manier van oplichting is duidelijk. De politie vraagt de mensen nu om bij dergelijke telefoontjes, waarbij gezegd wordt dat er een ‘bankmedewerker’ langsgestuurd wordt, om meteen te bellen naar het noodnummer 101. Mensen die al slachtoffer werd van dergelijke praktijken worden aangespoord om zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie van hun woonplaats.

“Zij kende alle verrichtingen van de maand januari en somde ze op” Slachtoffer Alice Brauns (81)

Ook elders in de provincie duikt de werkwijze van de oplichters op. Met succes. Zo werd de 81-jarige Alice Brauns uit Bilzen vorige week donderdag slachtoffer van de bende. Een vriendelijke telefoniste kon haar vertrouwen winnen. “Zij kende alle verrichtingen van de maand januari en somde ze op”, vertelt Alice aan VTM Nieuws. “Alles was correct, behalve één verrichting. “Heeft u 1.800 euro van de bank gehaald?”, vroeg ze. “Nee”, antwoordde ik. “Dan is er een oplichter bezig”, zei ze.”

Om erger te voorkomen zouden ze iemand van de bank naar de vrouw haar thuis sturen. “Die persoon had zo’n apparaatje thuis. Ik moest mijn kaart insteken en de pincode ingeven. Daarna zouden ze mijn bankkaart doorknippen. Ik heb helaas gedaan wat ze vroeg. Na het intikken van de code werd mijn kaart inderdaad in twee geknipt en werd deze meegepakt”, legt Alice uit.

4.000 euro

In een mum van tijd ging ruim 4.000 euro van haar rekening af. De daders haalden 600 euro van de bank bij een automaat in Diepenbeek, kochten voor 2.237 euro aan spullen bij een elektrozaak in Hasselt en pinden nog eens voor 1.200 euro in de buurt. De bank kreeg argwaan, vermoedde fraude en blokkeerde de kaart. Alice voelt zich bedrogen. “Niet het geld is het allerbelangrijkste, maar wel de wroeging dat je jou hebt laten beetnemen”, aldus de Bilzense.

