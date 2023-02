Na verhuizing Steven Coenegrachts herorganiseert Open Vld zich met oog op verkiezingen

Kopstuk Steven Coenegrachts is onlangs naar Bilzen verhuisd, en dus moest Open Vld de kaarten in de bestuursploeg herschikken.

De bestuursploeg van de Open Vld Riemst wordt voortaan geleid door voorzitter Jos Devos. De gepensioneerde cafébaas is erg ambitieus en bereidt in stilte de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 voor samen met meerdere oudgedienden en nieuwkomers. “Door het vertrek van Steven Coenegrachts hebben we ook een nieuwe fractieleider in de gemeenteraad aangeduid. Raadslid Jan Noelmans zal voortaan het woord voeren, terwijl Mathieu Cleuren het mandaat van Coenegrachts zal vervolledigen.” Deze laatste bevestigt dat hij de afdeling zal blijven ondersteunen en ook in het bestuur actief zal blijven.

Jan Noelmans: “We willen ook in de toekomst verder wegen op het beleid in Riemst door constructief-kritische oppositie te voeren, waarbij we streng zullen zijn voor wat niet goed is, ondersteunen en aanvullen wat dat wel is, en verder eigen agendapunten zullen aanreiken om zaken te blijven realiseren.”

(eva)