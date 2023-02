Lummen

Ooit begon grootvader Roger als kippenboer in Lummen. Na een bezoek aan de VS gooide hij het roer drastisch om en vandaag leiden kleindochters Tineke (34) en Sofie (32) Kempeneers het familiebedrijf. Ze lakken er sprinklerbuizen en hekwerk, maar ook voor het podium van Metallica of de nieuwste attractie van Walibi draaien ze hun hand niet om.