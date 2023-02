Toptransfer in de maak in NBA! Kevin Durant ruilt Brooklyn Nets voor Phoenix Suns

NBA-vedette Kevin Durant staat volgens verschillende media voor een transfer van Brooklyn naar Phoenix. Samen met TJ Warren zou Durant van de Nets verhuizen naar de Suns. In ruil staan die Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder en vier keuzes in de eerste ronde van de draft af.

Tot donderdag kunnen spelers in de NBA van club wisselen. Als de transfer van KD officieel wordt, is hij de tweede vedette die de Nets verlaat. Eerder deze week stapte Kyrie Irving over naar de Dallas Mavericks.

De 34-jarige Durant werd twee keer kampioen met Golden State, in 2017 en 2018, en werd toen telkens MVP van de Finals. Hij is dit seizoen goed voor gemiddeld 29,7 punten, 6,7 rebounds en 5,3 assists.

Een andere transfer die in de lucht hangt, is die van Russell Westbrook van de Los Angeles Lakers naar de Utah Jazz. De MVP van 2017, goed voor negen All-Star selecties, speelt al anderhalf seizoen voor de recordkampioen maar vond er nooit echt zijn draai naast supersterren LeBron James en Anthony Davis.

Aan de inkomende zijde wordt onder meer D’Angelo Russell van de Minnesota Timberwolves aan de Lakers gelinkt. Hij werd in 2015 gedraft door het team uit LA.