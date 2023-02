Voormalige skikampioene Elena Fanchini (37) verliest strijdt tegen kanker

Triest nieuws vanuit Italië: voormalig skivedette Elena Fanchini (37) is overleden aan de gevolgen van kanker. De Italiaans won in 2005 zilver op de afdaling bij het WK alpijnse ski.

Het nieuws is als een bom ingeslagen in het Franse Courchevel-Meribel waar momenteel het WK ski wordt georganiseerd. Vooral dan bij het succesvolle Italiaanse team: Federica Brignone (combiné) en gisteren nog Marta Bassino (super-G) wonnen beiden goud in hun discipline maar hun zeges worden overschaduwd door het overlijden van Fanchini.

Fanchini won op 20-jarige leeftijd WK-zilver op de afdaling achter de Kroatische superster Janica Kostelic. In 2018 maakte ze bekend dat ze aan kanker leed. Ze leek herstel en wilde zelfs terugkeren in competitie maar een kuitbeenbreuk oordeelde daar anders over. Een paar maanden geleden liet ze via sociale media weten dat ze haar behandeling had moeten heropstarten.

Fanchini zou in totaal aan zes WK’s en drie olympische winterspelen deelnemen. In haar carrière zou ze twee keer de beste zijn in een WB-afdaling.