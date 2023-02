K2 is terug K3: Hanne doet opnieuw mee met repetities voor nieuwe show die ook in Hasselt te zien is

Hanne Verbruggen is op 14 november mama geworden van een zoontje: Julien. Moeder en zoon stellen het goed want Hanne is klaar om uit zwangerschapsverlof te komen, zo meldt Studio 100 op Instagram. “Terug K3! Veel succes met de repetities”, klonk het daar.

Julia, Marthe en voortaan dus ook weer Hanne zijn hun nieuwe K3-show aan het voorbereiden. Die start op 25 februari in het Gentse Capitole. Nadien volgen nog show in het Trixxo Theater in Hasselt en de Stadsschouwburg in Antwerpen.