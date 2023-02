Geblesseerde Zion Williamson mist All-Star Game

© Getty Images via AFP

Zion Williamson raakt niet fit voor het NBA All-Star Game op 19 februari. Dat heeft zijn coach bij New Orleans Willie Green bevestigd.

De 22-jarige vedette van de Pelicans is al een maand buiten strijd door een hamstringblessure. Voor hij uitviel, was de ‘power forward’ dit seizoen goed voor gemiddeld 26 punten, 7 rebounds en 4,6 assists.

Williamson, de eerste keuze van de draft 2019, zou voor het eerst in zijn carrière in de basisvijf staan van het All-Star Game, in het Westen. Door een voetbreuk miste de Amerikaan al het volledige seizoen 2021-2022. (belga)