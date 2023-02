Marc Thijs krijgt sportaward in Kortessem: “Hij is intussen verhuisd, maar we wilden hem niet laten vertrekken zonder erkenning”

Kortessem

De sportdienst van Kortessem deelde zopas weer een Lifetime Achievement Award voor sportverdienste uit. Die eer viel te beurt aan Marc Thijs. De award is een erkenning voor zijn betrokkenheid en enthousiasme, zowel bij zijn atletiekclub ADD Atletiek Kortessem als in het Kortessemse sportleven in het algemeen.

“Marc was jarenlang lid, bestuurslid, voorzitter en supporter van ADD atletiek Kortessem”, legt schepen Alexander Wouters uit. “Daarnaast was hij ook actief lid van de gemeentelijke sportraad sinds 1995, penningmeester (1995 tot 2000), voorzitter (2001-2012) en ondervoorzitter (2012-2020). Via beide rollen droeg hij bij aan de ontwikkeling van vele Kortessemse sporttalenten en stond hij aan de basis van vele lokale sportieve initiatieven. Zo richtte hij destijds mee de populaire ‘zeskerkenloop’ op, intussen gekend als de kerkenloop. Marc heeft dus zeker zijn stempel gedrukt op het sportieve leven in onze stad. Dit jaar besloot Marc echter het mooie leven in Kortessem in te ruilen voor een nieuwe thuis in Bocholt. We wilden hem toch niet laten vertrekken zonder de erkenning voor wat hij hier gedaan heeft.” (rapo)