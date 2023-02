Nieuwe lading natuurgidsen start aan opleiding in Bokrijk

Wat vliegt daar? Wat kruipt daar? Welk plantje is dit nu toch? Soms zit je wellicht ook met deze prangende vragen. Gelukkig dompelt de natuurminnende medemens ons onder in de wondere wereld van de natuur. Zaterdag startte daarvoor weer een nieuwe cursus natuurgids in Bokrijk.

Natuuracademie, veier lokale afdelingen van Natuurpunt, bezoekerscentrum de Maten de Slagmolen en Natuurlijk Zutendaal organiseren deze cursus met ondersteuning van de provincie Limburg. De cursisten leren via lessen en excursies de bomen door het bos te zien: van dieren en planten tot landschappen, ecologie en natuurbeheer. Ze gaan geregeld op pad in verschillende natuurgebieden en leren hoe je groepen vol passie gidst in de natuur.

Na deze cursus specialiseren de cursisten zich in dat wat hen het meeste boeit. Daarnaast doen de natuurgidsen in spe ervaring op in een gidsengroep, natuurvereniging of bezoekerscentrum. Deze natuurliefhebbers gaan graag de uitdaging aan zodat ze anderen warm kunnen maken voor de schoonheid van de Limburgse natuur, maar hen ook bewust maken van de kwetsbaarheid ervan.