Padden trekken weer naar hun lenteverblijf: vrijwilligers Peer en Oudsbergen maken zich klaar voor overzet

Op zaterdag 4 februari was de stad Peer de derde in rij voor het plaatsen van paddenschermen langs de Noordweg en Steenweg Wijchmaal in natuurgebied Dommelvallei. Eerder werden ook al schermen geplaatst in Meeuwen en Ellikom. Binnen enkele weken zullen er weel volop paden overgezet worden.

Rond deze periode trekken amfibieën van hun winterverblijf naar hun lenteverblijf om te paren en eitjes af te zetten. Om drukke wegen over te steken, worden deze padden, kikkers en salamanders aan groene schermen opgevangen en door vrijwilligers naar de overkant van de weg gebracht.

Op 17 januari werd aan In Den Damp in Meeuwen al voor de 28ste keer een scherm geplaatst. De overzet hier is een van de beste van Vlaanderen. Met enkele dagen uitstel werden op 28 januari ook aan beide zijden van de Brogelerweg in Ellikom (foto) de groene schermen geplaatst. Beide locaties bevinden zich in natuurgebied Vallei van de Abeek. Op zaterdag 4 februari was het dan de beurt aan de stad Peer. Daar werden paddenschermen geplaatst langs de Noordweg en de Steenweg Wijchmaal in Natuurgebied Dommelvallei.

Er is een planning- beurtrol per dag opgemaakt zodat vrijwilligers van Natuurpunt en sympathisanten weer duizenden padden, kikkers en salamanders kunnen overzetten en zo voor een groot deel kunnen bijdragen aan behoud van deze nuttige dieren. Op 25 februari, 4 en 11 maart zijn er publieke paddenoverzetacties in Meeuwen/Oudsbergen. Geïnteresseerden kunnen dan eigenhandig deze beestjes overzetten. Zaklamp en reflecterend hesje zijn noodzakelijk.