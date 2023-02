Vrouw die haar eigen zoontje (8) om het leven bracht, wordt geïnterneerd: “Ze heeft enorm veel spijt van haar daden”

In 2021 bracht de vrouw haar zoon Angelus om het leven met medicatie in hun appartement in G. — © FVV

Een vrouw die haar achtjarige zoontje Angelus om het leven bracht met een overdosis medicatie in Gentbrugge, wordt geïnterneerd. Dat besliste de raadkamer deze week. “Het is duidelijk dat de psychische last toen groter was dan haar draagkracht”, zeggen haar advocaten.

Het was de vader van Angelus die in juni 2021 de gruwelijke ontdekking deed. In hun appartement in de Jozef Vervaenestraat in Gentbrugge vond hij zijn eigen zoon Angelus (8) levenloos terug, als een mummie gewikkeld in een deken.

Naast het jongetje lagen de honden, ook levenloos, en lege verpakkingen van zware medicatie. De moeder van het gezin werd kort daarna opgepakt in een park in de buurt. Al snel was duidelijk dat de vrouw haar zoontje en de honden een overdosis had toegediend.

De vrouw zat sindsdien in voorhechtenis in de gevangenis en werkte mee aan het gerechtelijk onderzoek. De raadkamer besliste deze week om haar te laten interneren. Dat bevestigen haar advocaten Peter Gonnissen en Kira Gouwy.

Er waren aanwijzingen dat de vrouw tijdens de feiten kampte met een ernstige psychische stoornis. De onderzoeksrechter in Gent liet een college van deskundigen de vrouw grondig onderzoeken. Ze bevestigden dat ze met een psychische stoornis kampt.

Een internering is geen celstraf, maar een maatregel ter beveiliging van de maatschappij. Een rechtbank of raadkamer in België kan iemand laten interneren als hij of zij als een gevaar wordt beschouwd voor de maatschappij.

Het gaat om mensen met een psychische aandoening die een misdrijf plegen, maar waarvan geoordeeld wordt dat zij geen controle hadden over hun daden en dus hiervoor ook niet terecht kunnen staan.

In de praktijk worden ze wel opgesloten, als het kan in een instelling, als het moet in de gevangenis. Pas als een rechter oordeelt dat de psychische toestand van de persoon opnieuw voldoende stabiel is, kan die op een dag vrijkomen.

Beroep

“Het was duidelijk dat de psychische last van de vrouw op het moment van de feiten groter was dan haar draagkracht”, zegt advocaat Gonnissen. “Vanaf haar arrestatie heeft ze enorm veel spijt gehad van haar daden. Het was haar uitdrukkelijke vraag om door een strafrechtbank berecht te worden.”

De partijen in de zaak hebben nu dertig dagen om mogelijk beroep aan te tekenen. “Wij zullen ons eerste onderling beraden, vooraleer we daarover uitspraak doen”, zegt Gonnissen. Ook de familie van Angelus of het parket, als stem van de maatschappij, kunnen mogelijk nog beroep aantekenen.