Terug naar de orde van de dag: debutant Kyrie Irving leidt Dallas voorbij LA Clippers

Daags na het exploot van LeBron James keerde de NBA terug tot de orde van de dag. Kyrie Irving heeft zijn start bij Dallas niet gemist. De achtvoudige NBA All-Star was woensdagavond in zijn debuutmatch voor de Mavericks op bezoek bij de Los Angeles Clippers meteen bepalend.

Irving, die eerder deze week overstapte van de Brooklyn Nets, kroonde zich met 24 punten tot topschutter. De 30-jarige Amerikaan deelde ook vijf assists uit en pakte vier rebounds. De bezoekers haalden het in de crypto.com Arena met 104-110. Bij de Mavs ontbrak de Sloveense sterspeler Luka Doncic nog door een hielblessure.

Voor Dallas was het de 30ste zege in 56 wedstrijden. De Mavericks, die in 2011 hun enige titel veroverden, delen de vierde plaats in de Western Conference met de Phoenix Suns. De Clippers zijn zesde.

Golden State verliest

Uittredend kampioen Golden State ging met 125-122 onderuit bij Portland. Damian Lillard was de grote man bij de Trail Blazers. Met 33 punten, 11 assists en 10 rebounds tekende de zevenvoudige All-Star voor een triple-double, de tweede pas uit zijn carrière.

De Warriors moesten het doen zonder hun geblesseerde sterkhouder Stephen Curry. Jordan Poole maakte 38 punten, Klay Thompson vierde zijn 33ste verjaardag met 31 punten waaronder zeven driepunters. Met een negende plaats in het Westen, net voor Portland, blijft Golden State dit seizoen ver onder de verwachtingen.

De Boston Celtics verstevigden hun eerste plaats in de Eastern Conference door met 106-99 te winnen van nummer drie Philadelphia, waar vedetten Joel Embiid (28 punten, 7 rebounds) en James Harden (26 punten, 11 assists) nochtans op de afspraak waren.