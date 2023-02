In het vrouwenvoetbal lijkt Kadijk - na 5-3-winst in de inhaalwedstrijden tegen nummer twee Zonhoven - goed op weg naar eerste provinciale. Bilzen Youth (0-10 bij STVV C) en Eksel (1-16 bij THES) scoorden woensdag ook aan de lopende band. Lees hier alle verslagen van de inhaalspeeldag in tweede provinciale van het vrouwenvoetbal.