Toptalent scoort gelijkmaker voor Manchester United na enkele donkere maanden, coach glundert: “Hij heeft alles in eigen handen”

Jaden Sancho (22) schonk Manchester United gisteren een punt in de thuiswedstrijd tegen Leeds United (2-2). Voor de jonge aanvaller was dit het eerste doelpunt sinds hij in oktober uitviel met fysieke en mentale problemen.

Sancho debuteerde op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van Borussia Dortmund en bewees al snel dat hij een potentiële topspeler was. Een plaats in het Engels elftal bleef niet lang uit, in 2021 volgde een transfer naar Manchester United. De Engelse topclub betaalt 85 miljoen euro om het toptalent terug naar de heimat te halen.

Maar plots werd de druk voor de jongeling een pak groter. Zijn eerste seizoen voor Manchester was niet bijster goed. Sancho speelt over een gans seizoen ‘slechts’ 38 wedstrijden voor United, vijf doelpunten waren niet wat de fans ervan verwacht hadden. Ook in het tweede seizoen loopt het voor geen meter, in die mate dat Sancho in oktober van het toneel verdwijnt. “Fysieke problemen”, heet het maar insiders weten dan al dat Sancho het mentale gevecht met het te hoge verwachtingspatroon aan het verliezen is.

Jaden Sancho. — © REUTERS

Coach Erik ten Hag geeft zijn toptalent de tijd om terug te keren. Vorige week mocht Sancho voor het eerst invallen in de halve finale van de Carabao Cup, gisteren in Leeds viel Sancho opnieuw in en scoorde hij de gelijkmaker.

“Hij heeft alles opnieuw in eigen handen”, vond ten Hag. “Als hij wil, kan hij slagen. Het deed me deugd om hem te zien spelen zoals hij deed, met heel veel zelfvertrouwen. We kennen allemaal zijn kwaliteiten en weten dat hij een grote impact kan hebben op het spel. Maar hij zal hard moeten werken.”

Sancho is op de goede weg, denkt de coach. “Deze invalbeurt zal hem alleen maar motiveren om nog beter te willen doen. Ik heb ervan genoten maar vooral voor hem zelf. Dit zal hem sterker maken.”