VTM haalt ‘Blind gekocht’-duo weg bij Play4: “Dit wijst op bloedarmoede”

Vandendael en Appeltans maakten al sinds 2019 deel uit van ‘Blind gekocht’. Voor Vandendael kwam daar in oktober na het vierde seizoen een einde aan, omdat de combinatie met haar job haar te veel werd. “‘Blind gekocht’ combineren met mijn drukke job is te veel geworden”, klonk het toen. Appeltans zal wel figureren in het huidige, vijfde seizoen van ‘Blind gekocht’, maar stapt daarna over.

Het nieuws van de transfer valt slecht bij SBS, het bedrijf boven Play4. “We beschouwen het als een compliment dat de marktleider opnieuw bij de uitdager talent komt weghalen, al wijst het vooral op bloedarmoede bij VTM”, klinkt het.

“Het betekent dat we de ultieme kweekvijver zijn, maar van een commerciële marktleider zou je wel mogen verwachten dat ze de creativiteit in huis hebben om eigen talenten te ontwikkelen. Intussen blijven we op zoek gaan naar nieuw talent. Dat zal – naast presentator Jani, interieurarchitecte Kelly Claessens en een laatste keer Bart Appeltans – onder meer te zien zijn in het nieuwe seizoen van ‘Blind gekocht’, maar ook in ons nieuwe dagelijkse verbouwprogramma waar we deze zomer mee starten.”