Minister laat autokeuringen doorlichten

Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) laat de autokeuringen doorlichten, nadat vorig jaar een recordaantal klachten binnenkwam. De procedure is te streng, bestuurders moeten te lang wachten en ze krijgen geen uitleg als hun auto afgekeurd wordt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

Bij het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken kwamen vorig jaar 1.182 meldingen binnen. Dat is een stijging met 27 procent tegenover het jaar ervoor en een absoluut record. Vooral de klantvriendelijkheid is een pijnpunt, maar ook de lange wachttijden en de prijs leiden tot onvrede. Want hoeveel je moet betalen kan afhangen van keuringsstation tot keuringsstation, blijkt uit een doorlichting van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.

Het overheidstoezicht op de 43 stations, die jaarlijks ruim 3 miljoen keuringen uitvoeren, is onvoldoende: amper twee inspecteurs moeten de controle bolwerken. Vlaams minister Peeters heeft intussen beslist dat er een audit moet komen van alle keuringscentra.