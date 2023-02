Gabby Petito nam selfie na aanval door Brian Laundrie: “Politie zag niet in dat dit voorloper van moord was”

Gabby Petito (22) was allicht bijna verstikt door haar vriend Brian Laundrie (23) vlak voor politieagenten de twee ondervroegen. Dat zou blijken uit een selfie die de jonge Amerikaanse influencer nam. De agenten zagen echter de ernst van haar verwondingen niet in en erkenden niet dat die een voorloper konden zijn op de moord op Petito, een paar weken later. Dat verklaren de advocaten van haar ouders, die de politie hebben aangeklaagd voor nalatigheid.

In november werd bekendgemaakt dat de ouders van Gabby Petito een rechtszaak van 50 miljoen dollar hadden aangespannen tegen het Moab City Police Department wegens “onrechtmatig overlijden”. Volgens de ouders waren agenten van het departement in Utah nalatig toen ze op 12 augustus 2021 tussenbeide kwamen na een melding van huiselijk geweld en beschermden ze Petito niet.

Een paar weken na de politie-interventie zou Laundrie Petito wurgen. Hij keerde alleen terug naar huis met hun kampeerbusje en weigerde uit te leggen waar zijn verloofde was, waarna hij ook zelf verdween. Gabby Petito’s lichaam werd teruggevonden in een natuurpark in Wyoming. Ook Laundrie werd uiteindelijk dood teruggevonden. Hij had zich van het leven beroofd en gaf in een afscheidsbrief toe verantwoordelijk te zijn voor haar dood.

Selfie met verwondingen

© Parker + McConkie

In de klacht van Petito’s ouders tegen de politie van Moab was sprake van een foto die een close-up toonde van Petito’s gezicht, “waar haar wang en oog bebloed zijn, wat de gewelddadige aard van Brians aanval onthult”. Die foto is nu vrijgegeven door de advocaten van Petito’s ouders.

In een persbericht schrijft het advocatenkantoor Parker and McConkie dat de foto werd aangetroffen op de gsm van Gabby Petito. De selfie zou door Gabby genomen zijn achterin het kampeerbusje, op 12 augustus om 16.37 uur. Rond datzelfde moment belde een getuige de hulpdiensten omdat Laundrie de jonge vrouw geslagen had.

Toen de politie ter plaatse kwam, toonde Petito haar verwondingen aan een agent. “Hij greep mijn gezicht vast. Hij sloeg me niet in het gezicht”, legde ze uit. “Hij greep me, met zijn nagel, en ik denk dat het daarom pijn doet. Ik heb zeker een snee. Ik kan het voelen.” Maar de agent “negeerde haar en deed niets meer om de verwonding te onderzoeken of te documenteren”, volgens de advocaten. Dit was “kritisch bewijsmateriaal”, maar “de ernst en het belang van dit type aanval en verwonding werd compleet genegeerd”.

Verstikking als voorloper

De verwondingen zouden erop wijzen dat Petito’s gezicht op zo’n manier was vastgegrepen dat haar mond en neus, en dus haar luchtwegen, geblokkeerd werden. Experts in huiselijk geweld die het bewijs analyseerden, hebben verklaard dat “alle aanwijzingen ons doen concluderen dat Gabby hoogstwaarschijnlijk gewurgd en/of verstikt werd door Brian voordat de politie aankwam op 12 augustus 2021”, aldus het persbericht.

Petito toonde haar verwondingen aan agenten en legde uit dat Laundrie haar gezicht had vastgegrepen. Volgen experts in huiselijk geweld verstikte Laundrie haar waarschijnlijk. — © Moab Police

Uit onderzoek zou gebleken zijn dat als een slachtoffer van partnergeweld zelfs maar één keer gewurgd of verstikt is, ze 750 procent meer kans heeft om door die persoon gedood te worden, zo schrijven de advocaten. “De politie van Moab zag niet in dat het gewelddadig vastgrijpen van Gabby’s gezicht en de obstructie van haar neus, mond en luchtwegen een kritieke voorloper was van haar uiteindelijke dood door wurging, die korte tijd later plaatsvond”, concluderen de advocaten.

“De politie van Moab luisterde niet naar Gabby, deed geen onderzoek naar haar verwondingen en de ernst van haar aanval, en hield zich niet aan haar eigen opleiding, beleid en de wet van Utah”, klinkt het. De advocaten wijzen er ook op dat de foto aantoont dat Petito niet de primaire agressor was, zoals de agenten leken te denken.

Hart gebroken

“Het hart van de familie Petito is gebroken omdat de politieagenten niet erkenden hoe Gabby in gevaar was”, klinkt het in het persbericht. De familie doet er nu alles aan om “gelijkaardige tragedies” te voorkomen. Zo steunen ze een wet die opleidingen en procedures zou verplichten om zulke gevaren beter te herkennen en in te schatten. “Onze dochter, Gabby, stierf als gevolg van partnergeweld dat door de politie had kunnen en moeten worden geïdentificeerd met behulp van de ‘dodelijkheidsbeoordeling’. Wij geloven dat als die in haar situatie goed was gebruikt, samen met de aanbevolen steun en middelen, Gabby nu nog zou leven.”