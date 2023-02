Hasselt

Platinum tickets, het is een vrij recent fenomeen in de concertwereld. Het zijn kaartjes met een dynamische prijs die bepaald wordt door de vraag. Hoe populairder, hoe meer euro’s u mag neertellen. Het concept botst in het buitenland vaak op kritiek. Ook voor Beyoncé in het Boudewijnstadion zullen platinum tickets beschikbaar zijn.