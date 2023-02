Waarom er geen week passeert zonder Coca- Cola in reclame: “Ze doen dit niet zomaar”

Sinds de jaarwisseling gaat er geen week voorbij zonder dat Coca-Cola ergens in reclame staat. Maar waarom plaatst zo’n sterk merk zich zo vaak in de uitverkoop én is er dan geen risico dat de klant afhaakt bij normale prijzen?

Concreet hielden we de promo’s op Coca-Cola bij in de folders van negen verschillende ketens. Alles samen waren er sinds de eerste week van januari bijna dertig verschillende acties, die gingen van 20 procent korting tot ‘twee plus één gratis’. “De frequentie is hoger dan vroeger, maar ook de acties zelf zijn groter”, zegt retailexpert Gino Van Ossel. “Vroeger kreeg je één gratis fles in een pak van zes, nu zijn dat er als je het omrekent twee én ik zag zelfs al acties van ‘1 plus 1 gratis’. Dat doen ze niet zomaar. Reden daarvoor is dat de frisdrankenmarkt onder druk staat.”

Coca-Cola zelf geeft geen verkoopcijfers, maar volgens Pierre-Alexandre Billiet, CEO van kennisplatform Gondola, kende de totale frisdrankenverkoop in de supermarkten vorig jaar een omzetdaling van 4,1 procent. “Een merk als Coca-Cola voelt dat ook”, zegt Van Ossel. “Daarnaast hebben ze de afgelopen jaren meer concurrentie gekregen van andere merken én is er een trend om gezonder te leven. Er wordt vaker gegrepen naar gearomatiseerde waters. Coca-Cola verkoopt voor de duidelijkheid nog steeds veel, maar ze voelen druk en reageren dus.” “Ze zijn op een punt gekomen waarop het nog moeilijk is om te groeien”, zegt retailexperte Els Breugelmans. “Het gaat allemaal niet meer vanzelf, dus moet zelfs een sterk merk veel promoties doen om marktaandeel te behouden.”

Of je daarmee niet de indruk wekt dat je je product bij een normale prijs te duur verkoopt? “Bij een zwak merk zeker”, zegt Billiet. “Daar gaan mensen telkens wachten op een promo. Een sterk merk heeft daar minder last van. Drink je graag Coca-Cola en is de fles thuis op, dan zul je er ook een kopen wanneer er geen promo op is. Al is er een grens. Wie constant uitpakt met een ‘1 plus 1 gratis-actie’, holt zelfs bij een sterk merk de eigen prijs uit.”