In 3C kroonde Genk VV zich dankzij een 5-0-zege tegen Wiemismeer tot tweede periodekampioen. In 3B scoorde Niels Vanpol tegen de ploeg, waar hij volgend seizoen coach wordt. Wijchmaal verloor uiteindelijk wel van Lutlommel met 3-1. Velm (6-0 tegen Heers) Lees hier alle verslagen van de inhaalspeeldag in derde en vierde provinciale. (fava/krth/edst/kj/bsa/bs/dg)