Zelenski bedankt bondgenoten tijdens verrassingsbezoek, maar vraagt ook extra steun

Het was nog maar de tweede keer sinds de start van de oorlog dat Zelenski zich op buitenlands grondgebied waagde. Beginnen deed hij in het Verenigd Koninkrijk. In zijn gekende krachtdadige stijl sprak Zelenski er het Britse parlement toe. In de eerste plaats om het land te bedanken voor de steun. De Oekraïense leider richtte zich daarbij onder meer rechtstreeks tot ex-premier Boris Johnson: “Boris, jij slaagde erin om anderen te verenigen toen dat absoluut onmogelijk leek. Bedankt!”

De president toonde zich ook dankbaar voor de beloofde levering van 14 Challenger-tanks, maar voegde er later aan toe dat hij graag nog meer wapentuig zou krijgen van zijn westerse bondgenoten. Zelenski wil naast tanks ook graag gevechtsvliegtuigen: “We hebben vrijheid, geef ons vleugels (vliegtuigen, red.) om die te beschermen.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, schonk hij een pilotenhelm aan de Speaker van het Britse Lagerhuis Lindsay Hoyle.

Na een beleefdheidsbezoekje aan Koning Charles in Buckingham Palace zette de Oekraïense president zijn tocht verder richting Parijs. Daar stond woensdagavond nog een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op het programma. Volgens het Franse persagentschap AFP is de Oekraïense president ondertussen aangekomen op de Parijse luchthaven.

Donderdag zal Zelenski alweer doorreizen naar ons land om er een Europese top bij te wonen.

Zelenski schonk een pilotenhelm aan de Speaker van het Britse Lagerhuis Lindsay Hoyle. — © AFP