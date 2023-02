Leider Zepperen-Brustem bleef tegen Bregel steken op een 0-0-gelijkspel en zo pakte Achel VV -dankzij 0-3-winst bij Herkol - in extremis de tweede periodetitel. Ook Herk FC, dat nog in de running was, verloor: 0-4 van een efficiënt Bree-Beek. Torpedo smeerde hekkensluiter Hechtel een forfaitnederlaag aan. Lees hier alle verslagen van de inhaalspeeldag in eerste provinciale. (jc)