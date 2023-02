Elise Mertens na nederlaag tegen ex-dubbelpartner in Abu Dhabi: “Mijn afwerking was niet goed genoeg”

“Ik verwachtte een moeilijke wedstrijd”, vertelde ze aan Belga na haar nederlaag. “Dat wist ik van tevoren. Ze is een speelster die in vorm is. Ik verloor 6-1 in de eerste set, maar de score geeft niet echt weer hoe de wedstrijd verliep, want er werden veel punten gespeeld. Ik probeerde agressief te spelen, dat moest wel, maar mijn ballen kwamen vaak nergens uit. Het was ook behoorlijk winderig. In de tweede set vocht ik hard om terug te komen bij 5-2 (en redde daarbij twee matchpunten, red). Ik probeerde de leiding over te nemen, maar het was niet gemakkelijk. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik elke keer net iets miste.”

© EPA-EFE

In het enkelspel uitkomen tegen een voormalige dubbelpartner is altijd speciaal.

“Ik probeerde deze wedstrijd te nemen als elke andere”, vertelde ze. “Veronika is niet de eerste speelster met wie ik in het dubbelspel heb samengewerkt die ik later in het enkelspel tegenkom. Op het veld is het ieder voor zich, en buiten het veld is het verschillend afhankelijk van affiniteit. We zien elkaar regelmatig en ik ben heel goed in de zaken gescheiden houden. In het vrouwentennis is het momenteel vaak aan degene die de eerste slag toedient. Je moet dus bijzonder zorgvuldig zijn met je opslag, je return en de volgende bal om het voordeel in de rally te krijgen. Dat heb ik geprobeerd te doen, maar mijn afwerking was vandaag niet goed genoeg.”