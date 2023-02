Winnen en het EK is binnen: Belgian Cats kunnen zich vanavond kwalificeren voor vierde Europees kampioenschap op een rij

Moneytime voor de Belgian Cats vanavond in Wölfenbuttel! Mits winst tegen Duitsland kwalificeren Emma Meesseman en co. zich voor een vierde opeenvolgende EK en openen ze meteen de deur voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.De opdracht is duidelijk voor de Belgian Cats in Duitsland. Winst vanavond op de vijfde speeldag van de EK-kwalificatieronde (poule A) en het EK komende zomer (15-25 juni in Slovenië/Israël) is een feit. De heenwedstrijd leverde op 14 november 2021 in

Kortrijk een 84-55 zege op. Als de Cats vanavond zouden verliezen doen ze dat beter met minder dan 29 punten. Naast de tien groepswinnaars stoten immers ook de vier beste tweedes door. Het puntensaldo van Belgische dames is momenteel uitstekend zodat het waarschijnlijk ook wel als tweede zich zou kwalificeren. Bondscoach Rachid Méziane, die na een 2 op 2 in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië en Bosnië en Herzegovina in januari een contractverlenging van twee jaar kreeg, is op zijn hoede. “Duitsland is een jong en talentvol team, tankte ervaring en heeft met onder meer Marie Guelich (1m95, Valencia) een stevige Euroleague speelster in de rangen.”

De Franse bondscoach mist met Julie Allemand (hamstring) een belangrijke schakel maar is na enkele dagen stage in het Duitse Göttingen van de Belgische coaches Roel Moors en Olivier Foucart, optimistisch. “De voorbereiding was kort, maar de speelsters zijn in vorm. We mogen vooral Duitsland niet laten geloven dat ze kunnen winnen. Mentaal klaar zijn en een goede start zijn belangrijk. We willen heel graag naar dat EK en op schema blijven voor de Olympische Spelen in Parijs. Vanavond het afmaken zou dan ook ideaal zijn,” aldus de 42-jarige Méziane van de Belgian Cats.

Als de Cats vanavond verliezen met minder dan 29 punten kunnen ze zondag in Skopje nog groepswinnaar worden. Dan moet Duitsland wel verliezen in Bosnië en Herzegovina en Emma Meesseman en haar ploegmaats winnen in Noord-Macedonië. In 2017 en 2021 veroverden de Belgian Cats brons op het EK en in 2019 werden ze vijfde. Een vierde opeenvolgende EK met deze vernieuwde en jonge groep met veel Next Gen speelsters is dan ook een must. Zeker ook om de olympische droom intact te houden.

Programma 5de speeldag poule A EK: 19.00 Duitsland-België; 20.00 Bosnië en Herzegovina-Noord Macedonië

Stand poule A: 1. België 4-7; 2. Duitsland 4-7; 3. Bosnië en Herzegovina 4-6; 4. Noord-Macedonië 4-4