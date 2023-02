Na nederlagen in de competitie en de beker (2x) kreeg Maaseik ook in Europa een 3-1 te slikken van Roeselare. Een te zwaar verdict ditmaal. Greenyard heeft volgende week woensdag in eigen huis een stunt nodig - 3-0 of 3-1 winnen én de golden set pakken - om alsnog de halve finale van de CEV Cup te bereiken.