Riadh Bahri getuigt over haatreacties op zijn outfit tijdens de Ensors: “Tom Waes wilde er een statement over maken”

Riadh Bahri trok een opvallende outfit aan om op de rode loper van de uitreiking van de Ensors in Oostende te verschijnen. Zijn modieuze, diepe decolleté kwam uitgebreid in de media, maar op de socialemediakanalen regende het homofobe en hatelijke reacties op die artikels. Bahri is zo’n reacties “spuugzat” en wil dat zo’n respectloze commentaren gemodereerd worden. Hij staat niet alleen in zijn oproep. “Tom Waes contacteerde mij vanochtend”, getuigt de VRT-journalist in Play Café. “Hij wilde er ook een statement over maken.”