Commotie in Diest over optreden van “neonazistische” metalband Graveland

In Diest is er veel te doen rond een aangekondigd optreden van de Poolse metalgroep Graveland in het Hell-café. De ticketverkoop gaat als een trein, maar niet iedereen is even enthousiast. De stad Diest kreeg al verschillende waarschuwingen dat de zanger van de band een neonazi zou zijn. Burgemeester Christophe De Graef laat de zaak onderzoeken, zegt hij aan de regionale zender ROBtv.