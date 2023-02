Onze tv-tips: euthanasie, een klokkenluider en motownmuziek

Karo wil goed dood

NPO3, do, 22.25u

Slechts in een minderheid van de landen op aarde is euthanasie wettelijk geregeld. Bij ons is het mogelijk, net als in Nederland. Wanneer het lijden ondraaglijk wordt, kan er gekozen worden voor levensbeëindiging. Deze rauwe documentaire volgt een vrouw van in de 20. Ze is klaar met het leven en telt af naar de dag dat ze kan sterven. Een documentaire waarbij je niet onbewogen blijft. (tove)

A fight to free Julian Assange

NPO2, do, 23.15u

Klokkenluider Julian Assange hangt een celstraf van 175 jaar boven het hoofd in de Verenigde Staten. Jarenlang hield hij zich op in de Ecuadoraanse ambassade in Londen tot hij enkele jaren geleden werd opgepakt en opgesloten in een zwaar beveiligde gevangenis. Zijn familie doet er alles aan om te voorkomen dat Groot Brittannië hem zal uitleveren. Een ingewikkeld en fascinerend verhaal. (tove)

Making of Motown

Canvas, do, 23.05u

Een van de meest legendarische platenlabels uit de muziekgeschiedenis is Motown. Grondlegger en grote baas Berry Gordy duikt voor deze documentaire over het ontstaan van het label in 1958 in de Amerikaanse stad Detroit in zijn persoonlijke archief. Maar vertelt ook het verhaal over de samenwerking met zijn partner Smokey Robinson. Een knappe documentaire voor de echte muziekliefhebbers. (tove )