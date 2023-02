Miss België Chayenne Van Aarle reageert voor het eerst na zware crash: “De balans in mijn leven zat niet juist”

Dinsdagnamiddag op de E17 richting Antwerpen reed Chayenne met hoge snelheid in op een vertragende vrachtwagen vlak voor de afrit Kruibeke. Haar wagen werd herleid tot schroot en Chayenne raakte gekneld. Pas na meer dan een half uur konden de hulpdiensten haar bevrijden.

Een dag na het ongeval doet ze haar verhaal: “Ik lig nog op intensive care en heb veel hoofdpijn, maar al bij al gaat het goed met mij.” De lichamelijke schade valt gezien de ernst van het ongeluk nog mee: een hersenschudding, een paar sneeën in het gezicht, enkele gekneusde wervels, gekneusde longen en een blauw oog.

Ook de foto’s van het ongeval doen vermoeden dat ze erg veel geluk heeft gehad. En dat beseft Chayenne zelf ook: “Het is een mirakel dat ik er zo licht vanaf gekomen ben.”

© Yoni Proot

“Balans in mijn leven zat niet juist”

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Zelf weet Chayenne ook niet precies wat er gebeurd is, maar ze ontkent wel de geruchten dat ze op haar gsm zou hebben gekeken. “Mensen denken dat meteen, maar het klopt niet. Ik herinner me het allemaal niet meer, maar als ik er nu over nadenk, denk ik dat ik weet wat het probleem was. De balans in mijn leven zat niet juist. Er was te veel druk en ik dacht te veel na over wat mensen over me dachten.”

“Ik ben heel spiritueel, dus ik ben van mening dat alles met een reden gebeurt. Mijn ongeval is een les voor mij en anderen: hou controle over je balans. Want als je gestrest of vermoeid in de auto zit, is dat even gevaarlijk als op je gsm zitten of rijden onder invloed.”

Als haar toestand stabiel blijft, mag Chayenne morgen weer het ziekenhuis verlaten. Zaterdag werd ze normaal gezien verwacht bij de finale van Miss België 2023. Chayenne zou er haar kroontje doorgeven aan een nieuwe Miss, maar door haar verwondingen zal ze vermoedelijk niet aanwezig kunnen zijn op het evenement. “Stiekem hoop ik er nog op, maar ik ga de dokters laten beslissen.”

Organisatrice Darline Devos heeft al laten weten dat ze Chayenne er sowieso toch op een bepaalde manier bij wil hebben: “De videoclip van haar nieuwe single laten we als openingsact op groot scherm zien.”