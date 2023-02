VIDEO. Met deze tips krijg je niet te maken met de valkuilen van all-in vakanties

Een all-in vakantie. Je vindt ze in alle prijsklassen, in alle formaten en op locaties over de hele wereld. Toch kom je soms bedrogen uit. Het eten valt tegen, alles kost extra, … . Wat kan je doen om dat te vermijden? Je krijgt waarvoor je betaalt: met deze tips weet je waar je best op let.

AVV en SH Vandaag om 03:00