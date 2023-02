FIA-voorzitter neemt afstand van F1

De voorzitter van de internationale autosportfederatie FIA, Mohammed Ben Sulayem, neemt afstand van de Formule 1. Het gaat om een besluit dat al lange tijd gepland was, aldus de FIA woensdag, maar dat nu op een moment van spanning tussen de FIA en Formula One komt.

Volgens de gespecialiseerde pers heeft Mohammed Ben Sulayem de F1-teams een brief gestuurd waarin hij aankondigt zich terug te trekken uit het dagelijks bestuur van de hoogste klasse van de autosport. Dat is woensdag door een woordvoerder van de FIA aan persbureau AFP bevestigd.

Volgens de woordvoerder had de FIA-voorzitter dit plan “voor zijn verkiezing” duidelijk vermeld in een manifest, waarin hij beloofde de FIA een algemeen directeur te bezorgen, de Amerikaanse Natalie Robyn, en “een herzien bestuurskader onder de leiding van een team dat zich richt op transparantie, democratie en groei” in te voeren.

De aankondiging komt op een moment van spanning tussen de FIA en Formula One, het F1-bedrijf dat in handen is van de Amerikaanse groep Liberty Media. Aanleiding is een reeks opmerkingen en controverses rond Mohammed Ben Sulayem.

Eind januari plaatste de FIA-baas een reeks tweets over een Bloomberg-artikel waarin stond dat het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië een bod van meer dan 20 miljard dollar had uitgebracht om de F1 te kopen. Mohammed Ben Sulayem vond dit bod, dat door Liberty Media werd afgewezen, “overdreven”.

Volgens verschillende media hebben de F1 en Liberty Media in een brief van hun juridische afdeling aan de FIA duidelijk gemaakt dat de federatie “zich er ondubbelzinnig toe verbindt niets te ondernemen om het eigendom, het beheer en/of de exploitatie van deze rechten te ondermijnen”.

Een ander twistpunt was het recente verbod van de FIA op politieke “verklaringen” en andere “commentaren”, met name van piloten, zonder haar goedkeuring, in naam van het neutraliteitsbeginsel.