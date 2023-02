Brusselse raadkamer beveelt opnieuw vrijlating van twee Iraniërs

De twee neven van ongeveer 20 jaar waren op 1 februari vrijgelaten uit het centrum in Steenokkerzeel nadat de Brusselse raadkamer hun vrijlating beval. De Dienst Vreemdelingenzaken ging echter in beroep tegen die beslissing, waardoor de twee toch in het gesloten centrum moesten blijven.

Advocaat Lys startte daarop een nieuwe procedure om de mannen vrij te krijgen. Tijdens een nieuwe zitting woensdag die ging over twee van drie asielzoekers en waar ook de advocaat van de Dienst Vreemdelingenzaken aanwezig was, gaf de raadkamer de Iraniërs opnieuw gelijk, aldus Lys.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken geen beroep aantekent, kunnen de twee het gesloten centrum morgen/donderdag verlaten. Vreemdelingenzaken heeft daarvoor 24 uur de tijd. Op dit moment is het volgens een woordvoerder van de dienst nog niet duidelijk of een beroep er komt. De juridische dienst van het orgaan zal zich buigen over de te nemen beslissing, klinkt het.

In eigen land dood riskeren

De Dienst Vreemdelingenzaken probeerde op 23 januari drie Iraniërs uit te zetten wier asielverzoek in België was afgewezen. Ze werden naar de luchthaven van Zaventem gebracht, maar weigerden op het vliegtuig te stappen. In de vertrekhal hadden zich verschillende mensen verzameld die er bij de Belgische autoriteiten op aandrongen de drie mannen niet naar Iran terug te sturen, omdat ze in hun eigen land de dood riskeren.

Na de mislukte uitwijzing werd het trio teruggebracht naar het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel, waar ze sinds hun aankomst in België worden vastgehouden. Eind januari probeerde de Dienst Vreemdelingenzaken opnieuw om hen uit te wijzen maar alle operaties werden op het laatste moment opgeschort.

De advocaten van twee van de drie Iraniërs, meester Aurélie Jonkers en meester Guillaume Lys, hadden op 24 januari bij de raadkamer van Brussel een eerste verzoek om vrijlating ingediend. (belga)