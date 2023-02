Brandende auto veroorzaakt verkeerschaos in Sint-Truiden

Woensdag om 16.30 uur heeft een auto vuur gevat op de aansluiting van de N80 en de Luikersteenweg in Sint-Truiden. De brand zorgde voor heel wat verkeerschaos.

De 26-jarige bestuurder uit Sint-Truiden reed in volle spitsuur richting N80, toen hij plots rook uit zijn wagen zag komen. Hij zette net voor de verkeerslichten aan de afslag naar de N80 zijn wagen aan de kant. Meteen sloegen de vlammen onder de motorkap uit. De brandweer Zuid-West Limburg had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Het voorval zorgde voor een lange file richting N80. Zodra de wagen getakeld was, waren ook de verkeersproblemen opgelost. (jcr)