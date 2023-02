Wout van Aert wordt opnieuw papa: echtgenote Sarah voor de tweede keer zwanger

LEES OOK. Sarah De Bie en Wout van Aert over het leven zoals het is, met Georges en elkaar: “Ons jonge ouderschap was bewuste keuze”

De aankondiging, met het nieuws dat hun kindje voor komende zomer is:

Van Aert en De Bie zijn al jaren samen, het zijn jeugdliefjes. In januari 2021 werden ze de trotse ouders van Georges, die nu dus grote broer wordt. Ze kozen er destijds bewust voor om al jong papa en mama te worden.

“Er zijn renners die ermee wachten tot het einde van hun carrière. Maar wij zijn al lang samen en we wilden jonge ouders zijn. Plots waren we 25 en dachten we: als we dat nog steeds willen, moet het nu stilaan gebeuren.” Wout: “Onze weg is niet de makkelijkste weg. Ik schuif heel veel door naar zijn mama. Ik kan er niet altijd zijn. Maar het is een fijne gedachte dat hij nog een groot stuk van mijn carrière bewust zal meemaken. En dat hij al een grote jongen zal zijn als ik stop met fietsen. Dan kunnen we meteen leuke dingen samen doen. Reizen en zo.”

In ons interview met het koppel van begint dit jaar zei Van Aert het volgende op de vraag of er snel een tweede kindje bij komt. “Voor Georges er was, wilden we altijd voor twee kinderen gaan. Maar nu beseffen we hoe groot de impact is van een kind op een gezin. Dus wie weet… Maar we gaan er zeker genoeg tijd tussen laten. Twee kinderen thuis zou te veel zijn voor Sarah. Zolang Georges niet naar school gaat, komt er zeker geen broer of zus.”

“Ik wil ook ons volgende kind evenveel aandacht geven. Georges zou vast graag een broer of zus hebben. Maar ik was thuis alleen. En ik vond dat best oké”, vulde De Bie daarop aan.