Zelfs het publiek vond dit er los over: woeste toptennisser mept liefst drie rackets na elkaar tot moes

Exit Alexander Bublik in de eerste ronde van de Open Sud de France, het ATP-toernooi in Montpellier. De 25-jarige Kazach verloor in drie sets van thuisspeler Grégoire Barrère: 6-4, 6-7 (14) en 7-6 (3). Een domper voor de nummer 50 van de wereld, het zesde reekshoofd in Zuid-Frankrijk. Bublik maakte dat wel heel duidelijk door liefst drie rackets kapot te meppen in de laatste tiebreak...