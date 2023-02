Lizzy in Turkije. — © rr

Lizzy (30) uit Grote-Brogel heeft enorm veel geluk gehad tijdens haar verblijf in Turkije. Tijdens de eerste schok logeerde ze bij vrienden op de vijfde verdieping van een appartementsblok. Ze vluchtte meteen weg en toen ze net buiten was stortte het hele gebouw in.