De Gebrande Winning uit Zepperen is voor vijfde keer beste bierrestaurant van België

Restaurant De Gebrande Winning uit Zepperen (Sint-Truiden) is dinsdagavond op het Beer Awards Digitaal Festival verkozen tot beste bierrestaurant van België. “Het is de vijfde keer dat we winnen. Best wel straf eigenlijk”, zegt een super tevreden chef Raf Sainte.

Zelfs al is het de vijfde keer dat De Gebrande Winning met de titel aan de haal gaat, succes went nooit. “Het blijft nog altijd speciaal. Net voor het moment dat ze de winnaar bekend maken, is het stressen”, vertelt Sainte. Zijn zaak evolueerde van een grootmoeders keuken naar gastronomie voor de middenklasse. “Door onze vermelding in de Bib Gourmand van Michelin serveren wij nog altijd een driegangenmenu voor 39 euro.

Elk jaar zijn we een stapje verder gegaan. We werken meer en meer aan onze gastronomie. Ook staan er op onze kaart intussen 575 bieren. Zelfs alcoholvrije”, knipoogt Sainte richting Tournée Minérale. Er viel nog meer Limburgs succes te noteren. Zo haalde De Gebrande Winning het voor Bij Koen & Marijke uit Brugge en het Hasseltse Taratata. In de categorie biergebeuren kaapte The Beer Experience in Heusden-Zolder de eerste prijs weg. Marlou uit Zonhoven is volgens de meer dan 3.000 stemmers na Poseidon Beers uit Sint-Niklaas dan weer de beste bierhandel in België.