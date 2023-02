De 125 meter hoge windturbine wordt dit jaar rechtgetrokken langs de Kieleberg in Munsterbilzen. — © Bronsgroen/Ecopower

Bilzen

De windmolen van Bronsgroen die eind dit jaar gaat draaien op de Kieleberg in Bilzen wordt de eerste windturbine in Limburg waarvan de burgers die mee investeren in het project eigenaar worden. De windturbine met een masthoogte van 125 meter kan 1.500 gezinnen voorzien van elektriciteit.