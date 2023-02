Hasselt

Park Beukenhof in Sint-Lambrechts-Herk wordt dit najaar flink aangepakt en omgevormd tot de toegangspoort voor de vallei van Herk en Mombeek. Het project is een van de laureaten in de wedstrijd ‘Natuur in je buurt’ ook al omwille van de speciale aanpak waarbij stad en Herkenaren samenwerken.