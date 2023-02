Pelt/Hamont-Achel

De zon is op donderdagavond normaal al even verdwenen, maar tijdens ‘Tulpen uit Antwerpen’ doet Belle Perez ze nog wat langer schijnen op Play4. Ze strooit wat Spaanse peper over ‘1 Nacht Alleen’ van Doe Maar in het nieuw muziekprogramma. “Er moet toch altijd een vakantiegevoel in mijn liedjes zitten.”