Barteld en Jonas uit ‘Blind Gekocht’ zetten hun woning na minder dan een jaar opnieuw te koop

Barteld en Jonas, een koppel uit Lier dat vorig jaar deelnam aan het Play4-programma ‘Blind Gekocht’, zetten hun woning in Onze-Lieve-Vrouw-Waver opnieuw te koop. Het tweetal vond op een steenworp van hun huis een nieuwe plek waar er meer ruimte is voor hun dieren. “Zo kunnen we onze grote droom toch nog waarmaken”, zeggen ze.

Barteld en Jonas gingen vorig jaar op zoek naar een nieuwe woning via het televisieprogramma Blind Gekocht. Hun voornaamste opdracht voor de experten was om een huis te vinden met daaraan voldoende grond voor hun dieren. Het koppel heeft namelijk een enorm grote liefde voor dieren en zocht niet alleen een nieuw onderkomen voor zichzelf, maar ook voor hun geiten, kippen, eenden, nandoes, cavia’s en varkentje.

Uiteindelijk werd er met het geld van het koppel een huis gekocht in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver). “Onze paarden hebben we door de verhuizing moeten verkopen, maar we hadden er wel genoeg plek voor al onze andere dieren”, zeggen Barteld en Jonas. “Ruimte om verder uit te breiden was er jammer genoeg niet. Zonder echt op zoek te gaan, zijn we daarom wel altijd wat naar de zoekertjes blijven kijken. Zo botsten we een tijdje geleden op ons droomhuis.”

Het huis werd gerenoveerd door de programmamakers. — © Joren De Weerdt

Op vijf minuten rijden van hun huidige woonst, op de grens van Onze-Lieve-Vrouw-Waver met Bonheiden, kochten ze een huisje met een veel groter stuk grond aan. “Op die manier kunnen we onze droom toch nog waarmaken”, klinkt het. “Want we willen dolgraag kinderkampen organiseren, maar daar hadden we aan het Blind Gekocht-huis gewoon geen ruimte voor. We kunnen hier ook nog meer dieren houden. We denken bijvoorbeeld aan konijnen, ezels en pony’s. Er is zelfs al een pony inbegrepen in de aankoop van het huis.”

Tuin heraangelegd

Een klein jaar nadat Barteld en Jonas naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver verhuisden, staat hun woning met twee slaapkamers dus opnieuw te koop. Het pand in de Molenstraat wordt verkocht via een lokale vastgoedmakelaar en heeft een vraagprijs van 495.000 euro. “Het werd gerenoveerd door de mensen van Blind Gekocht en zelf hebben we er ook nog enkele werken in uitgevoerd. Zo hebben we de tuin heraangelegd en ook de schuur werd operationeel gemaakt”, zeggen ze.

In hun nieuwe huis hebben Jonas en Barteld nog meer ruimte voor hun dieren, zoals een varken en nandoes. — © Joren De Weerdt

Hoewel het koppel maar een jaar in het Blind Gekocht-huis gewoond zal hebben, kijken ze er met een goed gevoel op terug. “In het begin was het nog wat wennen. Het voelde alsof we op vakantie waren”, klinkt het. “Omdat we zelf niet bij de renovatie betrokken waren, voelde het nog niet meteen als een thuis. Gaandeweg is dat gevoel wel gekomen, maar toen botsten we op het nieuwe pand. En twee huizen, dat is toch een beetje van het goede te veel. Daarom beslisten we om opnieuw te verhuizen en ons huis te koop te zetten.”