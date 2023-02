Grootste concurrente van Hanne Desmet op WK shorttrack haalt keihard uit naar... eigen trainer: “Zo word ik geen wereldkampioen hoor!”

De Nederlandse bondscoach Niels Kerstholt begeeft zich op glad ijs. Shorttrackers Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt hebben in het Algemeen Dagblad hun frustraties geuit over de samenwerking met Kerstholt. “Het hele seizoen loopt al stroef en dat komt door het trainingsschema”

Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt zijn al jaren twee Nederlandse grootmeesters in het shorttrack, maar toch is er geen sprake van zelfvertrouwen in de aanloop naar het WK shorttrack in Dordrecht. Het trainingsschema van Kerstholt, die in de zomer Jeroen Otter verving als bondscoach, baart Schulting en Knegt grote zorgen. “Het hele seizoen loopt al stroef en dat komt door het schema”, zegt Knegt.

Sjinkie Knegt als veelwinnaar van het Nederlandse team. — © AP

Ander trainingsschema

Knegt stoort zich aan de overmatige focus op techniek in het schema. Door zijn blessure kreeg Knegt de vrijheid om zijn eigen schema te volgen, waarna hij in de wereldbekerwedstrijd in Dresden op een haar na het goud miste. “Ik laat zien dat hun aanpak niet werkt en mijn eigen aanpak wel.”

Schulting wijst naar het veranderde trainingsschema als voornaamste reden van haar mindere vorm. “Ik wil als atleet eten, slapen en trainen en geen energie steken in welke training ik moet doen. Ik wil blind kunnen vertrouwen op het schema van de coach.”

Schulting domineert op het ijs. — © AP

Schulting niet onklopbaar

Schulting bewees op het voorbije EK shorttrack in Gdansk (Polen) niet langer ongenaakbaar te zijn op het ijs. Goede vriendin en trainingspartner Hanne Desmet ging na een magistrale bocht op de 1000 meter aan de haal met haar eerste gouden EK-medaille en wees Schulting naar de tweede plek.

“Op het EK won ik 4 keer goud en leek het allemaal goed, maar ik was niet de Suzanne Schulting die ik anders was op titeltoernooien. De aanloop daarnaar was voor mij niet goed. Ik miste een ‘sparkle’ en een ‘snap’. Met die vorm word ik geen wereldkampioen.”

Hanne Desmet won historisch goud op de 1000 meter op het EK shorttrack. — © Getty Images

Kerstholt toont begrip voor kritiek

Schulting en Knegt gingen na de eerste World Cups in gesprek met bondscoach Kerstholt, maar hij houdt zich vast aan zijn schema. “Ik heb een heel team om aan te denken. Op advies van Jeroen Otter houd ik vast aan het schema waarmee ik bezig ben. Steeds iets anders doen, is niet efficiënt.

Kerstholt is niet verrast door de kritiek van Schulting en Knegt. “Het is goed dat de toppers zich uitspreken, want dat houdt je scherp. Het vertrouwen met Suzanne en Sjinkie, ervaren sporters, moet gewoon groeien. Ze hebben acht tot twaalf jaar op een bepaalde manier getraind. Het is ook niet gek dat bij hen als eerste de twijfel opkomt. Het heeft tijd nodig om die ‘feeling’ te krijgen. Ik wist dat ik hier het hele seizoen tegenaan zou lopen.”