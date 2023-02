Genkse jonkies via strafschoppenserie naar achtste finales in Youth League

Bij KRC Genk kreeg Chambaere in doel de voorkeur op Penders, in de eerste minuut moest hij zich al met een voetreflex onderscheiden na een doorbraak van een indrukwekkende Yildiz. De thuisploeg nam de vroege verwittiging ter harte en hield met een compact blok een rijper Juventus ver genoeg van het eigen doel.

Blessure Cutillas Carpe

Een sterk centraal duo Al Mazyani-Kongolo heerste in de duels, in de omschakeling werd vooral de snelle Arabaci gezocht. Martens dreigde met een vrijschop, die knap onschadelijk werd gemaakt door doelman Daffare.

De thuisploeg zag nog voor rust spits Cutillas Carpe geblesseerd uitvallen. Zijn vervanger was de 15-jarige Lino Decresson, die van zijn eerste balcontact een gevaarlijke voorzet maakte. Arabaci mikte de beste Genkse kans in volley over.

© Dick Demey

Twee keer rood voor Juventus

Vijf minuten na rust zette Juve-aanvoerder Dellavalle zijn eigen ploegmaats een pad in de korf. Hij kreeg terecht rood voor een aanslag op Rotundo. De bezoekers moesten het laatste half uur zelfs volmaken met negen man, nadat de Servische scheidsrechter de Belgische international Boende een tweede gele kaart gaf voor een vermeende schwalbe.

Met elf tegen negen miste de steeds jonger wordende thuisploeg offensieve slagkracht en overleg. Racing kwam zelfs goed weg, toen een plaatsbal van invaller Maressa uiteenspatte op de paal. Nadat Decresson in de slotseconden op aangeven van Karetsas van dichtbij op de doelman besloot, moest een strafschoppenserie de beslissing brengen. Daarin trapte uitgerekend uitblinker Yildiz na vroege missers van Van de Perre en Anghele de laatste penalty tegen de paal.

© Dick Demey

Maandag loting

Zo plaatste KRC Genk zich voor de achtste finales. Daarin wacht op 28 februari of 1 maart een nieuwe kraker tegen een groepswinnaar uit de Champions League: Real Madrid, Atlético Madrid, PSG, Barcelona, AC Milan, Manchester City, Liverpool of Sporting Lissabon.

KRC GENK: Chambaere – Martens, Al Mazyani, Kongolo, Caicedo – Van de Perre, Claes (82’ Karetsas) – Arabaci (82’ Touré), Rotundo (75’ Smekens), Nuozzi – Cutillas Carpe (39’ Decresson).

JUVENTUS: Daffara – Savona, Nzouango, Dellavalle, Rouhi – Hasa (72’ Maressa), Bonetti, Boende, Yildiz – Turco (72’ Anghele), Mancini (54’ Domanico).

Strafschoppenserie: Van de Perre mist (doelman redt), Anghele mist (doelman redt), Al Mazyani 1-0, Savona 1-1, Martens 2-1, Maressa 2-2, Smekens 3-2, Bonetti 3-3, Chambaere 4-3, Yildiz mist (paal).

Gele kaarten: 4’ Yildiz, 7’ Boende, 42’ Van de Perre, 45’ Kongolo, 51’ Bonetti en Nuozzi, 55’ Claes, 86’ Anghele.

Rode kaart: 50’ Dellavalle (brutale overtreding), 63’ Boende (2x geel).

Scheidsrechter: Milos Milanovic (Servië).

Toeschouwers: 1900.