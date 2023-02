Vijftien maanden schorsing voor Belgische kickbokser Ben Saddik, maar: “Wij hopen niet dat hij stopt”

Ben Saddik testte positief na zijn gewonnen gevecht tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi op 20 augustus, waarna een onderzoek werd ingesteld. Woensdag werd de procedure afgerond en werd de schorsing bekend. “Hij is voor vijftien maanden geschorst, een schorsing die met terugwerkende kracht is ingegaan na zijn laatste gevecht op 20 augustus”, verklaarde Glory tegenover het Nederlands persbureau ANP.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat Ben Saddik de komende tijd niet in de ring zou komen, nadat de kickbokser zelf in januari had gedreigd met pensioen te gaan als hij geen tegenstander zou krijgen. “Normaal gesproken reageren we niet op lopende procedures, aangezien je te maken hebt met persoonlijke gegevens. Maar in januari voelden we ons door Ben Saddik onder druk gezet vanwege zijn dreigement en voelden we ons gedwongen om te reageren. We willen hier eerlijk en helder in zijn.”

© Geert Van de Velde

Met het oog op de lange schorsing is een vervroegd pensioen van Ben Saddik nu alsnog niet ondenkbaar. Glory hoopt echter dat de 32-jarige vechter terugkeert. “Wij hopen niet dat hij stopt, we zien hem graag in de ring”, bevestigde de organisatie.

Het nieuws rond Ben Saddik komt op een vervelend moment voor Glory. Wereldkampioen Rico Verhoeven staat maanden aan de kant met een knieblessure, Badr Hari overweegt te stoppen en Alistair Overeem testte positief op een verboden, niet-prestatiebevorderend middel na zijn gewonnen gevecht tegen Hari in oktober.

Er is nog altijd geen duidelijkheid over het B-staal van Overeem, al komt daar snel verandering in. “Dit zal op korte termijn bekend worden”, aldus Glory.