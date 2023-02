Alle hulp gaat momenteel naar Turkije, terwijl de toestand na de aardbeving in Syrië wellicht nog veel schrijnender is. Er is geen medische hulp en mensen moeten met hun blote handen slachtoffers zoeken tussen het puin. Woensdagochtend heeft Damascus uiteindelijk dan toch hulp gevraagd aan Europa. Maar willen we Assad zomaar helpen als hij zelf nauwelijks iets doet?