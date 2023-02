Limburgse jongeren met Turkse roots over de aardbeving in Turkije: “Ik dacht dat het fake nieuws was”

Genk

De aardbeving in Turkije komt hard binnen bij Limburgse jongeren met Turkse roots. Wij gingen reacties sprokkelen in het Genkse Atlascollege. Ook zij zijn ervan ontdaan, Ensar (14) kon het bijna niet geloven: “Ik zag beelden op Tiktok, maar dacht eerst dat het fake nieuws was. Toen ik het achteraf vroeg aan mijn ouders bleek het waar te zijn.”

Sommige jongeren hebben familie in het getroffen gebied: “Zij hebben ook te maken gekregen met de aardbeving”, vertelt Ceylin (13). “Alleen juist na de aardbeving hebben we even contact gehad, daarna niet meer.” Al blijven deze jonge Limburgers niet bij de pakken zitten: “Ik heb 20 euro van mijn zakgeld gedoneerd”, vertelt Ahmet (12) trots. (feok)