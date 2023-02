‘De Buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo lanceert eigen make-upcollectie

Iedereen die af en toe z’n tv aanzet, herkent haar ongetwijfeld. Actrice Liandra Sadzo kende haar grote doorbraak op vijftienjarige leeftijd dankzij D5R en sindsdien is ze niet meer tegen te houden. Na het scherm verovert Sadzo nu ook je badkamerkastje, want samen met het Belgische make-upmerk i.am.klean lanceert ze nu haar eigen collectie.

“Veel jongeren associëren Liandra met duurzaamheid. Wie haar volgt op sociale media, weet dat ze oprecht inzit met het milieu, maar ook veel aandacht schenkt aan het algemeen menselijk welzijn”, aldus Caroline Rigo, de onderneemster achter i.am.klean.

De twee sloegen dus de handen in elkaar om een kleine make-upcollectie te bedenken. Die bevat twee lipliners, vier tinten lipgloss en twee verschillende hervulbare oogschaduwpaletten. De collectie kwam er onder andere omdat Sadzo zelf vaak in de make-upstoel zit en tot de vaststelling kwam dat veel van de producten ofwel niet duurzaam zijn, ofwel irritaties veroorzaken. Een samenwerking met een clean, Belgisch make-upmerk lag dan ook voor de hand.

“Mijn collectie bestaat uit makkelijke make-up, neutrale kleuren die heel toegankelijke zijn en mooi staan bij iedereen. Wie mij kent, weet dat ik graag mijn steentje bijdraag aan onze planeet. We moeten allemaal ons best doen om onze wereld zo mooi mogelijk te houden. Daarom zit er in mijn make-upcollectie ook een hervulbare oogschaduw. Je koopt het doosje en het oogschaduwpalette apart. Als de kleurtjes op zijn, hoef je nadien enkel het palet te hervullen”, vertelt Sadzo.

Je koopt de Liandra Sadzo x i.am.klean collectie via de website van het make-upmerk.