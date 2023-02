Genk

Een jaar nadat Ziekenhuis Oost-Limburg de eigen spermabank nieuw leven inblies, verloopt de zoektocht naar donoren uiterst moeizaam. Bovendien werd het donorzaad uit Denemarken vorig jaar per rietje zo’n 100 euro duurder. “Het probleem is dat we geen reclame mogen maken”, zegt fertiliteitsarts Nathalie Dhont.