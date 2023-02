Annemarie Worst wint voor de derde opeenvolgende keer Parkcross Maldegem: “Deze zege doet zeer veel deugd”

Het was Verdonschot die goed wegschoot en het hele pak op sleeptouw nam. Achter haar volgden onder anderen Annemarie Worst, Lenonie Bentveld, Inge van der Heijden, Manon Bakker, de Britse Anna Kay, Marion Norbert Riberolle, Denise Betsema en Alicia Franck. Norbert Riberolle kwam vervolgens ten val, schaafde zich aan de linkerzijde en verloor meteen voeling met de kop van de wedstrijd. Op de razend snelle omloop werd niet gewacht door het leidende trio Van der Heijden, Bakker en Worst. Verdonschot begon als vierde aan de tweede ronde en werd achternagezeten door onder meer Kay en Betsema. Nog wat verder reden Bentveld en de Italiaanse Francesca Baroni, die een ietwat mindere start had genomen.

Het trio voorin werd in de derde van in totaal acht af te leggen ronden herleid tot een duo: Bakker en Van der Heijden. Worst had zich op een technische strook verslikt en nam Betsema mee op sleeptouw. Verdonschot bleef knokken voor haar vijfde plaats. Worst slaagde erin om opnieuw haar plaatsje voorin op te eisen en zo kregen we weer een leidend drietal. Ook Betsema maakte de oversteek naar voren en op die manier dikte de kopgroep aan tot vier rensters. Dat bleef zo tot de voorlaatste ronde. Dan ging Worst versnellen en zij haalde het licht afgescheiden van de rest.

© BELGA

“Deze winst doet zeer veel deugd”

“Maldegem ligt me blijkbaar heel goed”, vertelde Worst na afloop. “Ook al wijzigen ze soms iets aan het parcours, toch slaag ik er steeds in om hier te winnen. Dit doet deugd. Ik was redelijk goed vertrokken en kon me voorin handhaven. Samen met Inge van der Heijden en Manon Bakker trok ik de tweede ronde in. Ik verloor even voeling met de kop van de koers, maar halverwege de cross was ik weer mijn plaatsje voorin gaan opeisen. En zo bleven we met vier voorop en domineerden wij de wedstrijd. De winnaar zat duidelijk in ons groepje en in de voorlaatste ronde voelde ik het moment gekomen. Ik kon meteen een kloofje slaan en zo met enige voorsprong aan de slotronde beginnen. Het kwam er dan op aan om geen fouten meer te maken, want de kloof met de rest was niet zo groot. Daar slaagde ik in. Ik mocht zo hier al voor de derde keer zegevieren. En dat was ook wel een poosje geleden.”

Het veldritseizoen loopt stilaan op zijn einde. “Ik trek nog tot de laatste cross door. Ook al is dit een zwaar seizoen geweest: mijn eindstation is dat van Oostmalle. Deze zege doet zeer veel deugd”, besloot Worst.